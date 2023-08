Kanes Verabredung zur Golfrunde mit Bayern-Kollege Müller

München Harry Kane und Thomas Müller, das könnte auf dem Fußballplatz gut passen - und nicht nur dort.

Bayern Münchens neuer Topstar Harry Kane könnte mit Offensivkollege Thomas Müller nicht nur auf dem Fußballplatz gut harmonieren. Die beiden Fußball-Profis sind auch begeisterte Hobby-Golfer.

Der 30-jährige Kane ist vermutlich sogar der bislang beste Golfer beim deutschen Rekordmeister. „Ich habe Thomas kennengelernt. Er hat mich sehr herzlich begrüßt. Und er hat mich schon nach einer Golfrunde gefragt. Das werden wir bald machen“, erzählte Kane bei seiner offiziellen Vorstellung in München.

Der über 100 Millionen Euro teure Bayern-Neuzugang von den Tottenham Hotspur ist bekannt als leidenschaftlicher Golfspieler. Kane kann ein ausgezeichnetes Handicap von null vorweisen. Das des drei Jahre älteren Müller soll sich um vier bewegen. Je niedriger das Handicap, desto besser der Amateurgolfer.

Mit dem inzwischen für den FC Barcelona spielenden Robert Lewandowski harmonierte Müller über viele Jahre hervorragend in der Münchner Offensive. Kane freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2014. Müller ist nach einer Hüftverletzung in der Vorbereitung inzwischen wieder im Teamtraining und strebt zum Bundesligastart des deutschen Meisters am kommenden Freitag beim SV Werder Bremen ein Comeback an.

„Thomas ist einer der größten Anführer in diesem Team“, sagte Kane: „Ich freue mich sehr, mit ihm zusammenzuspielen. Ich werde Thomas kennenlernen in nächster Zeit.“ Beim Fußball und beim Golf.