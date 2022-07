Kessler rechnet mit weiteren Abgängen beim 1. FC Köln

Berlin. Thomas Kessler rechnet beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln mit weiteren Abgängen. Bis Ende August «wird noch Bewegung auf dem Transfermarkt entstehen», sagte der Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung im Interview mit dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

«Im Laufe der Vorbereitung wird sicher der eine oder andere registrieren, dass er hier vermutlich auf wenig Spielzeit kommen wird, und dann wird er sicher das Gespräch mit uns suchen», meinte der 36-Jährige. Die Kölner haben bisher nur durch den Verkauf von Salih Özcan an Borussia Dortmund etwa fünf Millionen Euro eingenommen.

Kessler, zehn Jahre Ersatzkeeper beim FC, geht davon aus, dass Torjäger Anthony Modeste bleiben wird: «Tony ist in einem super Zustand aus dem Urlaub zurückgekehrt und brennt auf die neue Saison. So sieht kein Spieler aus, der mit gemischten Gefühlen in die Saison geht.»

