Salzburgs Stürmer Erling Haaland ist derzeit in überragender Form.

Transfergerücht "Kicker": FC Bayern an Top-Torjäger Haaland interessiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

"Kicker": FC Bayern an Top-Torjäger Haaland interessiert

München.Der FC Bayern ist nach einem Bericht des "Kicker" an Stürmer Erling Haaland von Red Bull Salzburg interessiert.

Wie das Fußball-Fachblatt schrieb, erwog der deutsche Rekordmeister schon vor zwei Jahren eine Verpflichtung des Teenagers aus Norwegen für die eigene Nachwuchsabteilung. "Jetzt haben ihn die Münchner erneut im Blick", hieß es in der Zeitschrift.

Der 19 Jahre alte Haaland ist mit sieben Treffern in vier Spielen der Toptorjäger der Champions League und hat sogar einmal öfter getroffen als Bayerns Erfolgsgarant Robert Lewandowski. In der österreichischen Bundesliga war der Skandinavier in zwölf Spielen 15 Mal erfolgreich.

Ob eine Verpflichtung des Nationalspielers realistisch und sinnvoll wäre, ist offen. Haaland hat in Salzburg noch einen Vertrag bis Juni 2023. Darüber hinaus wäre er in München vorerst nur Ersatzspieler, ist die Position als Mittelstürmer doch klar an Lewandowski vergeben.