Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel (r) will gegen seinen früheren Club Dortmund ein erstes «Ausrufezeichen» setzen.

Bayern München Kimmich und Co. trainieren erstmals unter Tuchel

München Zwei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund hat der neue Bayern-Coach Thomas Tuchel erstmals mit einem fast kompletten Kader trainieren können.

Die Nationalspieler um Kapitän Joshua Kimmich kehrten nach der Länderspielpause an die Säbener Straße zurück. Zuvor waren bereits die Franzosen um Dayot Upamecano sowie die Niederländer um Matthijs de Ligt ins Training eingestiegen.

Auf dem Trainingsplatz am Donnerstag standen auch Jamal Musiala nach seinem Muskelfaserriss und Leon Goretzka, der am Dienstag gegen Belgien (2:3) angeschlagen ausgewechselt werden musste. Beide Fußball-Profis sind damit womöglich auch eine Option für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und dem Tabellenzweiten aus München.

Bei seinem ersten Training mit den Bayern-Stars stand dem neuen Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag nur ein kleiner Kader um die nicht für Länderspiele nominierten Profis wie Thomas Müller oder Leroy Sané zur Verfügung.

Gegen seinen früheren Club Dortmund, für den Tuchel 2015 bis 2017 arbeitete und mit dem er zum Abschied den DFB-Pokal gewann, gelte es, ein erstes „Ausrufezeichen“ zu setzen. In der Tabelle führt die Borussia mit einem Punkt Vorsprung auf die Münchner. Tuchel war am Freitag als Nachfolger von Julian Nagelsmann verpflichtet worden. Der frühere Chelsea- und Paris-Trainer unterschrieb bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.