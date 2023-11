Leipzig-Trainer Rose: „Ich bin richtig sauer“

Wolfsburg Trainer Marco Rose von RB Leipzig ist massiv verärgert über die 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg und den Verlust eines Champions-League-Platzes in der Fußball-Bundesliga.

„Ich bin richtig sauer auf das, was wir hier am Ende heute mitnehmen: nämlich nichts!“, schimpfte der 47-Jährige nach der Partie. Die Leipziger waren zumindest 70 Minuten drückend überlegen und vergaben mehrere Torchancen. In der Tabelle fielen sie durch diese Niederlage auf den fünften Platz hinter Borussia Dortmund zurück.

„Bei den Ansprüchen, die wir an uns selber haben, ist es schon wichtig, dass wir uns auch kritisch hinterfragen“, sagte Rose. „Und dass wir nicht nach Hause fahren und sagen: Wir waren heute ganz anständig unterwegs, aber wir hatten halt Pech. Das reicht mir nicht. Ich will, dass wir den nächsten Schritt machen, was unsere Haltung betrifft. Dass wir sauer auf das Ergebnis sind. Das habe ich den Jungs genau so gesagt.“