Leipzigs Coach Rose genervt über ständige Transfer-Gerüchte

Leipzig RB Leipzigs Trainer Marco Rose ist genervt von den anhaltenden Spekulationen um seine Profis, er rechnet aber auch nach dem aktuellen Transferfenster mit weiteren Gerüchten. „Da ist keine Ruhe, da können wir uns drauf verlassen. Am 2. September geht es scharf weiter“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Die Wechselperiode in diesem Sommer endet am 1. September.

Auslöser für seinen Frust war die jüngste Spekulation über einen möglichen Wechsel von Dani Olmo zu Manchester City, nachdem sich dort Kevin De Bruyne verletzt hat und mehrere Monate ausfällt. „Ich glaube, Dani fühlt sich im Moment mega wohl mit seiner Situation hier und mit seiner Rolle. Er wird geschätzt, es ist viel möglich, wahrscheinlich nichts unmöglich“, sagte Rose. Olmo hatte beim Gewinn des Supercups alle drei Tore gegen den FC Bayern München erzielt. Er spielt seit Januar 2020 bei RB, der Vertrag des 25-jährigen Spaniers ist bis zum 30. Juni 2027 gültig.

„(Mohamed) Simakan zu Arsenal, Olmo Man City, wen haben wir noch? Ich glaube, der (Benjamin) Šeško ist schon unzufrieden und will zu Inter Mailand, Benni (Henrichs) soll zu Arsenal, irgendwann ist dann auch mal gut“, sagte Rose.