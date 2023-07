Leverkusens Bakker wechselt nach Bergamo

Leverkusen Linksverteidiger Mitchel Bakker verlässt Bayer Leverkusen nach zwei wechselhaften Jahren und geht zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A.

Für den 23 Jahre alten Niederländer erhält der Fußball-Bundesligist Medienberichten zufolge etwa drei Millionen Euro mehr als die sieben Millionen Euro, die die Leverkusener 2021 für ihn an Paris Saint-Germain bezahlt haben.

Bei Bakker wechselten sich in Leverkusener immer wieder Weltklasse-Leistungen wie im Europa-League-Viertelfinale bei Royal Union Saint-Gilloise in Belgien und komplett enttäuschende Leistungen ab. Zudem wurde er wegen Unpünktlichkeit von Trainer Xabi Alonso zwischenzeitlich aus dem Kader genommen. In dem Spanier Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon hatte Bayer Bakkers Nachfolger schon im Mai ablösefrei verpflichtet.