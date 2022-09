Bundesliga Leverkusens Palacios am Oberschenkel verletzt

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios verzichten.

Der Argentinier verletzte sich beim 2:2 bei Hertha BSC am hinteren linken Oberschenkel, teilte Bayer mit. Palacios war kurz vor der Pause in Berlin ausgeschieden. Er fällt damit auch für die Länderspiele Argentiniens in den USA gegen Honduras und gegen Jamaika Ende September aus.

