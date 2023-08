Linksverteidiger gefunden: Wolfsburg verpflichtet Rogerio

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger fündig geworden. Vom italienischen Erstligisten Sassuolo kommt der Brasilianer Rogerio. Das teilten die Niedersachsen mit.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Über Wochen war auch der deutsche Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) mit einem Wechsel nach Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.

„Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. „Rogerio hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird.“ Rogerio lief 148 Mal in der italienischen Serie A auf.

Rogerio: Ich bin überzeugt, dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Karriere getroffen habe. Mich in der Bundesliga zu beweisen, ist eine große Herausforderung und es ist wirklich eine Ehre für mich, die Farben des VfL tragen zu dürfen. 💬#VfLWolfsburg pic.twitter.com/I0W1UR5uom — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 5, 2023

Kurz nach der Verkündung des Transfers spielten die Niedersachsen in einer mitunter hitzigen Partie gegen Rogerios Ex-Club Sassuolo 1:1 (1:1). In einem weiteren Test verlor Wolfsburg danach gegen Celta Vigo aus Spanien mit 0:1 (0:1). Gegen die Italiener war Rogerio noch nicht dabei, dafür aber im Anschluss gegen Vigo, den Vorjahres-13. der Primera División.