Mainz 05 holt U21-Nationalspieler Krauß aus Leipzig

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit U21-Nationalspieler Tom Krauß verstärkt.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Pokalsieger RB Leipzig zu den Rheinhessen, bei denen er nach Vereinsangaben einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Die Gespräche mit dem Verein und insbesondere mit Trainer Bo Svensson hätten ihn von Mainz 05 überzeugt, begründete Krauß den Wechsel.

Krauß debütierte am letzten Spieltag der Saison 2019/20 im RB-Trikot in der Bundesliga. Danach spielte der gebürtige Leipziger auf Leihbasis zwei Jahre für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg und in der Vorsaison für Schalke 04. Insgesamt bringt es Krauß bisher auf 33 Bundesliga- und 62 Zweitligaeinsätze.

„Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen“, sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt zu dem Transfer.