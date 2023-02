Mané zurück im Münchner Teamtraining

München Stürmerstar Sadio Mané ist nach seiner langen Verletzungspause beim FC Bayern München wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 30-Jährige machte die öffentliche Einheit vor Fans beim deutschen Fußball-Rekordmeister mit.

Stürmerstar Sadio Mané ist nach seiner langen Verletzungspause beim FC Bayern München wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 30-Jährige machte die öffentliche Einheit vor Fans beim deutschen Fußball-Rekordmeister mit.

„Das Gefühl ist einfach fantastisch“, verkündete der Senegalese strahlend, als er auf den Rasen lief. Mané gehörte zu einer Trainingsgruppe um Thomas Müller und den mit Rot vom Platz geschickten Dayot Upamecano, die tags zuvor beim 2:3 im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach nur kurz zum Einsatz gekommen waren. Länger beanspruchte Stars wie Joshua Kimmich oder Leroy Sané durften regenerieren. Sie posierten aber an der Säbener Straße zwischendurch mit den Fans für Fotos und gaben Autogramme.

Comeback steht an

Manés Pflichtspiel-Comeback steht nun bevor. Der Sommer-Zugang vom FC Liverpool hatte sich am 8. November beim 6:1 des FC Bayern in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen verletzt. Er musste operiert werden und verpasste die WM in Katar. Seit Wochen arbeitete er individuell an seiner Rückkehr in den Wettkampfbetrieb.

„Er ist topfit, macht alles mit, er hat keine Probleme mehr. Generell ist die Reha am Ende so aufgebaut, dass eine Vollbelastung da ist, natürlich ohne Zweikampf. Rein theoretisch kann er nach einer Woche Mannschaftstraining schon wieder spielen, was das Körperliche angeht“, hatte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gladbach-Spiel Manés Fortschritte geschildert.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 8. März könnte Mané in der Bundesliga noch im Topspiel gegen Union Berlin und den VfB Stuttgart Spielminuten sammeln. Das Hinspiel bei den Franzosen hatten die Münchner nach einem Tor von Kingsley Coman mit 1:0 gewonnen.