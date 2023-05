Marco Rose über Dani Olmo: Kann die Bundesliga prägen

Leipzig RB Leipzigs Trainer Marco Rose sieht in Dani Olmo einen künftigen Top-Star der Bundesliga. „Wenn Dani Olmo regelmäßig gesund bleibt, ist er sicherlich ein Spieler, der eine Liga prägen kann und unfassbare Leichtigkeit und fußballerische Qualität ausstrahlt“, sagte der 46-Jährige.

Die Geschichte des spanischen Nationalspielers bei den Sachsen ist von zahlreichen Verletzungen geprägt. Allein in dieser Saison hat er wettbewerbsübergreifend 17 Spiele verpasst.

Den Ursprung der Leidensgeschichte von Olmo sieht Rose in dessen direkt hintereinander folgenden Turnierteilnahme bei der U21-EM und den Olympischen Spielen 2021. „Wir versuchen, dass nach und nach in den Griff zu bekommen“, sagte der Trainer. „Wichtig ist für uns, so einen Spieler auf dem Platz zu haben, weil er uns in gewissem Maß Erfolg garantiert.“

Seit acht Spielen ist Olmo wieder fit und gehört zu den prägenden Akteuren im Leipziger Spiel. An der Rückkehr auf Platz drei und dem Erreichen des Pokalfinals hat der 25-Jährige großen Anteil. Im Spiel gegen Werder Bremen hängt erneut viel an Olmo, wenn sich Leipzig einen Vorteil gegenüber der direkt aufeinander treffenden Konkurrenz von Union Berlin und dem SC Freiburg verschaffen will.