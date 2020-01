Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medien: Schalke-Keeper Nübel vor Rückkehr

Gelsenkirchen. Alexander Nübel steht vor der Rückkehr in das Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

Laut Medienberichten setzt Keeper Markus Schubert, dem Trainer David Wagner in den vergangenen Partien während Nübels Rot-Sperre das Vertrauen geschenkt hatte, wegen Problemen an der Patellasehne derzeit mit dem Training aus und steht auch für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC nicht zur Verfügung.

Wagner ist durch Schuberts Verletzung die schwierige Entscheidung in der Torwartfrage abgenommen worden. Der eigentliche Stammkeeper Nübel ist am Freitag nach seiner Rot-Sperre (vier Spiele) erstmals wieder spielberechtigt. Sein in der Winterpause bekannt gemachter Wechsel zum FC Bayern München im nächsten Sommer sorgte zuletzt aber für Wirbel. So hatte Wagner Nübel die Kapitänsbinde entzogen und die Entscheidung über die Nummer eins für den weiteren Saisonverlauf zunächst offen gelassen.

Schubert war indes durch Patzer bei der 0:5-Niederlage am vergangenen Wochenende beim FC Bayern in die Kritik geraten. Durch die hohe Niederlage befindet sich Schalke zudem vor dem nächsten Match bei Hertha unter Zugzwang.