Medien: Talent Chiarodia vor Wechsel von Werder zu Gladbach

Bremen Das italienische Toptalent Fabio Chiarodia steht vor einem Transfer vom SV Werder Bremen zu Borussia Mönchengladbach. Das berichtete das Multimediaportal „Deichstube“.

Das italienische Toptalent Fabio Chiarodia steht vor einem Transfer vom SV Werder Bremen zu Borussia Mönchengladbach. Das berichtete das Multimediaportal „Deichstube“.

Der 18 Jahre alte Abwehrspieler wird demnach eine Ausstiegsklausel nutzen und schon ein Jahr vor Vertragsende für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro innerhalb der Fußball-Bundesliga wechseln.

Chiarodia wurde in Oldenburg geboren, spielt seit 2019 aber für die Junioren-Nationalmannschaften Italiens. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ waren auch mehrere Serie-A-Clubs an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Bei Werder kam er in der vergangenen Saison auf drei Bundesliga-Einsätze. Sein Debüt in der Startelf gab er im März beim 2:2 in Mönchengladbach.