Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach neun Monaten: Bartels gegen Bayern im Werder-Kader

Bremen. Der lange verletzte Offensivspieler Fin Bartels steht am Samstag beim Auswärtsspiel beim deutschen Meister FC Bayern München zum ersten Mal seit dem März dieses Jahres wieder im 18-köpfigen Spieltags-Aufgebot von Werder Bremen.

Das gaben die Bremer nach dem Abschlusstraining am Freitag bekannt. Der 32 Jahre alte Bartels kam in den vergangenen zwei Jahren nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Fußball-Bundesliga. Im Dezember 2017 erlitt er einen Achillessehnenriss. Im Sommer dieses Jahres musste der ehemalige Spieler des FC St. Pauli am Knie operiert werden.