Platz nach Regen unbespielbar: VfB bricht Trainingslager ab

Neukirchen Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bricht sein Trainingslager in Österreich wetterbedingt ab und reist zurück in die Heimat.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bricht sein Trainingslager in Österreich wetterbedingt ab und reist zurück in die Heimat.

Wegen der starken Regenfälle ist der Trainingsplatz in #Neukirchen bis auf weiteres nicht bespielbar. Weil weitere Niederschläge angekündigt sind, wurde heute entschieden, das Trainingslager vorzeitig zu beenden und nach Stuttgart zurückzureisen.#VfB | #Trainingslager pic.twitter.com/aQJM3tkgW0 — VfB Stuttgart (@VfB) July 19, 2023

Nach den starken Regenfällen am Dienstagnachmittag und in der Nacht zum Mittwoch sei der Trainingsplatz in Neukirchen am Großvenediger bis auf Weiteres nicht bespielbar, teilte der Club mit. Zudem seien weitere Niederschläge angekündigt. Der Verein habe sich daher dazu entschieden, das ursprünglich bis Sonntag angesetzte Camp vorzeitig zu beenden und zurück nach Stuttgart zu fahren.

„Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Die Schwaben hatten ihr Quartier am Montagabend bezogen. Nach einer lockeren und einer intensiveren Einheit auf dem Rasen absolvierten sie noch eine weitere im Kraftraum.