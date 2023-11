Bundesliga Rolfes von Alonso-Verbleib in Leverkusen weiter überzeugt

Leverkusen Unter Xabi Alonso brilliert Bayer Leverkusen in der Bundesliga und im Europapokal. Das soll nach Meinung der sportlichen Leitung auch nächste Saison so sein.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes glaubt weiter an eine Zusammenarbeit mit dem begehrten Erfolgstrainer Xabi Alonso über die laufende Saison hinaus.

„Er ist zu hundert Prozent hier und auch in alle Themen involviert, die eine Weiterentwicklung des Clubs betreffen und vielleicht etwas langfristiger sind“, sagte Rolfes im TV-Sender Bild: „Deswegen bin ich davon überzeugt, dass er auch noch längere Zeit bei uns ist.“

Der frühere spanische Weltklasse-Spieler Alonso habe eine „große Verbundenheit zum Club entwickelt“, meinte Rolfes, „das spüren alle, das spüre auch ich, aber auch die Fans und Spieler. Ich glaube, dass er sehr glücklich bei uns ist. Das ist bei einem Trainer immer auch die Grundlage einer Entscheidung.“ Deswegen habe Alonso im Sommer auch seinen Vertrag beim aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter verlängert. Der Trainer wird jedoch seit Wochen unter anderem mit seinem Ex-Club Real Madrid in Verbindung gebracht.

Serie ausgebaut

Auf Alonsos 42. Geburtstag am Samstag, als Bayer mit einem 3:0 bei Werder Bremen seine Siegesserie ausbaute, habe er mit dem Trainer nicht angestoßen, verriet Rolfes. „Wenn wir den nächsten runden Geburtstag feiern, dann habe ich auch eine Flasche Wein oder Champagner dabei“, sagte der 41-Jährige lächelnd.

Auch die scherzhaft gemeinte Nachfrage, ob die Leverkusener aufgrund eines fehlenden Rathaus-Balkons ihre Meisterfeier in Köln abhalten müssten, nahm Rolfes mit Humor. „Ich glaube, am Balkon soll es nicht scheitern. Davon sollten wir uns nicht stoppen lassen, irgendwo wird es auch einen Balkon oder sonst was geben.“