Schalke vor 300 Zuschauern - Bielefeld ohne gegen BVB

Gelsenkirchen. Das Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart wird vor nur 300 Zuschauern ausgetragen.

Wie der Revierclub mitteilte, lasse das aktuelle Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie in Gelsenkirchen nicht mehr Zuschauer zu. Wie schon in der Partie in der Veltins-Arena gegen Union Berlin (1:1) würden die wenigen Fans auf einer Tribüne im Unterrang sitzen. Alle Tickets werden unter den Anhängern verlost, die eine Anfrage in den ersten drei Preiskategorien gestellt hatten.

Arminia Bielefeld muss hingegen das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag ohne Zuschauer austragen. Dies teilte der ostwestfälische Club mit. Erstmals seit fast zwölf Jahren empfängt die Arminia den BVB wieder in Bielefeld.

Indes wird Eintracht Frankfurt sein Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen aller Voraussicht nach ohne Zuschauer austragen. Wie die Hessen mitteilte, liege - bis auf die Ankündigung der Stadtpolitik von Zuschauerausschlüssen im Profisport - keine formale Entscheidung zur Partie vor. Da die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt ausdrücklich Ausnahmen von der Teilnehmerbeschränkung auf 100 Personen vorsehe, habe die Eintracht Frankfurt einen solchen Ausnahmeantrag für bis zu 8000 Zuschauer gestellt.

"Nach allen Signalen, die wir von der Politik empfangen, müssen wir aber damit rechnen, dass das Spiel vor leeren Rängen stattfinden muss", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann. "Wir sind uns alle darin einig, dass der Kampf gegen die Pandemie entschlossen und konsequent geführt werden muss, aber auch zielgerichtet und sachgerecht. Deswegen halten wir die Praxis des Zuschauerausschlusses, nicht nur im Profifußball, dauerhaft für den falschen und nicht mehr verhältnismäßigen Weg."

Zum Saisonauftakt gegen Arminia Bielefeld waren 6500 Zuschauer, gegen die TSG Hoffenheim am 3. Spieltag 8000 Zuschauer durch das Gesundheitsamt Frankfurt zugelassen worden. "Weder bei diesen beiden Spielen noch bei allen anderen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga, die seit Saisonbeginn mit Zuschauern stattfanden, kam es bisher zu Infektionsfällen", hieß es in einer Mitteilung.

