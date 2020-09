Stuttgarts Mola könnte bis Jahresende fehlen

Droht wegen anhaltender Hüftprobleme für den VfB Stuttgart länger auszufallen: Clinton Mola in Aktion.

Stuttgart. Außenverteidiger Clinton Mola vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart droht wegen seiner anhaltenden Hüftprobleme noch mehrere Wochen, womöglich sogar Monate auszufallen.

"Das bleibt weiter schwer zu prognostizieren. Es ist ein ähnlicher Fall wie bei dem Knochenödem bei Borna Sosa letzte Saison", sagte Sportdirektor Sven Mislintat der Deutschen Presse-Agentur. "Tritt eine schnelle Verbesserung ein, ist Clinton in drei, vier Wochen vielleicht schon wieder dabei. Geht es langsam, fehlt er uns womöglich bis Januar. Für ihn selbst ist es undankbar, ohne klaren zeitlichen Anhaltspunkt individuell zu trainieren."

Der 19 Jahre alte Engländer war wegen seiner körperlichen Beschwerden im August schon nicht mit ins Trainingslager nach Kitzbühel gereist. Er absolviert seit mehreren Wochen ein Reha-Programm. In den Plänen der Stuttgarter, die am Samstag gegen Freiburg in die Liga starten, war er für die neue Saison auf der linken Seite fest vorgesehen.

