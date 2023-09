Terzic über Leistung von Schmidt: „Außergewöhnlich toll“

Dortmund Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic freut sich auf das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim und hat die Leistung von Trainerkollege Frank Schmidt hervorgehoben.

Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic freut sich auf das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim und hat die Leistung von Trainerkollege Frank Schmidt hervorgehoben.

„Was der Frank Schmidt da leistet, ist wirklich außergewöhnlich toll“, sagte Terzic vor dem Aufeinandertreffen der beiden Clubs heute in Dortmund (20.30 Uhr/DAZN). „Es ist eine unglaubliche Geschichte, die besonders im modernen Fußball nahezu einzigartig ist.“

Schmidt übernahm Heidenheim 2007 und führte den Verein von der Oberliga bis in die Fußball-Bundesliga. Am ersten Spieltag verlor seine Mannschaft 0:2 beim VfL Wolfsburg. Am vergangenen Wochenende gab es eine unglückliche 2:3 Heimniederlage gegen 1899 Hoffenheim.