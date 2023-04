Bayern-Boss Kahn: Werde hier „keinen Millimeter nachgeben“

Mainz Nach dem 1:3 in Mainz spricht Bayern-Chef Oliver Kahn von einer „katastrophalen“ zweiten Halbzeit. Der frühere Kapitän nimmt die Spieler deutlich in die Pflicht.

Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat nach der Pleite des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FSV Mainz 05 die Spieler deutlich in die Pflicht genommen.

„Wer war hier noch mal die Mannschaft, die deutscher Meister werden wollte? Mit so einer Ausstrahlung wird es ganz schwer, Meister zu werden“, betonte der Ex-Profi und sprach nach dem 1:3 von einer „katastrophalen“ zweiten Halbzeit.

Die Bayern waren mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. „Irgendwann muss sich jeder einzelne selbst an die Nase fassen, ob das das ist, was reicht, um deutscher Meister zu werden“, sagte Kahn.

Tuchel sei der Letzte, über den sie diskutieren müssten, betonte Kahn, der nach der Trennung von Julian Nagelsmann und dem bislang wenig erfolgreichen Engagement von Tuchel selbst in die Kritik geraten ist. „Ich habe in meiner Karriere vieles erlebt, und ich weiß, was das bedeutet, wenn es beim FC Bayern nicht gut läuft. Verantwortung tragen wir alle, damit muss man jetzt einfach umgehen“, sagte er in Mainz. „Aber trotzdem werde ich hier keinen Millimeter nachgeben.“

Tuchel: „Es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft“

Nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal, dem Aus in der Champions League im Viertelfinale erlebte Tuchel als neuer Coach der Bayern bei seinem Ex-Club in Rheinhessen den nächsten schweren Rückschlag. Es habe keine Not bestanden, das Spiel zu verlieren, meinte Tuchel - nach einer 1:0-Führung zur Pause hatten die Mainzer in der zweiten Halbzeit die Partie gedreht. „Wir vergessen, das zweite Tor zu machen. Wir sind nicht zielstrebig genug“, sagte Tuchel. „Wir können uns nicht mehr aufbäumen. Geht nicht. Ich weiß nicht wieso.“ Er glaubt, „es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft, die kann sich nicht mehr auflehnen dagegen, wenn Dinge schieflaufen“.

An den drei geplanten freien Tagen für sein Team will Tuchel auf jeden Fall festhalten. „Dringend für alle“, betonte der 49-Jährige. „Weil Energie fehlt, und die holen wir uns nicht, wenn wir alle einbestellen und weitermachen.“ Seit dreieinhalb Wochen würden sie es ohne freien Tag durchziehen. „Ich finde nicht, dass wir frisch aussehen. Deshalb brauchen wir ein bisschen Abstand“, sagte Tuchel.

Kapitän Müller: „Wir sind angeknockt“

Thomas Müller hat sich nach der Pleite ratlos gezeigt. „Ich habe auch keine Patenterklärung dafür“, sagte der 33-Jährige beim TV-Sender Sky. „Gelassen bin ich überhaupt nicht, ich bin nur etwas ratlos, wie es zu dieser Situation kommt“, meinte Müller.

„Wir sind angeknockt, würde ich sagen“, meinte Müller. „Eine Niederlage ist für uns natürlich immer eine brutale Enttäuschung und wird als extreme Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität eingeordnet“, uns weiter: „In der Situation, in der wir uns befinden, wiegt es noch mal schwerer.

Matthäus: Es wird „alles“ hinterfragt werden

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat scharfe Kritik an den Münchnern geübt. „Es stimmt vorne und hinten nicht“, sagte Matthäus in seiner Funktion als TV-Experte. Die Leistung sei insbesondere in der zweiten Halbzeit „unterirdisch“ gewesen. „Das war schlecht, es war nicht der Kampfgeist da, es war nicht der Wille da“, sagte Matthäus. „Das ist keine Mannschaft.“

Es würde jetzt „alles“ hinterfragt werden beim FC Bayern. Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel habe „im Endeffekt gar nichts gebracht“. Es müsse „Tacheles“ geredet werden. „Und vielleicht werden dann auch gewisse Positionen im Verein geändert - nicht nur auf dem Platz.“