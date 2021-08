Upamecano reist verletzt von französischem Nationalteam ab

Straßburg. Neuzugang Dayot Upamecano vom FC Bayern München wird nicht an den kommenden Länderspielen mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger habe sich in der Bundesligapartie gegen Hertha BSC eine Oberschenkelverletzung zugezogen, teilte der Verband des Weltmeisters mit. Über die Schwere der Blessur wurde nichts bekannt. Upamecano war am Samstag bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Er werde damit bereits an diesem Dienstag seinem Club wieder zur Verfügung stehen und durch Clément Lenglet vom FC Barcelona ersetzt, hieß es weiter.

Das Team von Trainer Didier Deschamps tritt in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am Mittwoch gegen Bosnien-Herzegowina an, es folgen Partien in der Ukraine und gegen Finnland. Frankreich führt die Gruppe D mit sieben Punkten aus drei Partien an.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-32297/2