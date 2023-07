Van Drongelen wechselt von Union Berlin in die Türkei

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und Rick van Drongelen gehen getrennte Wege. Wie die Eisernen mitteilten, wechselt der 24 Jahre alte Abwehrspieler zum türkischen Süper-Lig-Aufsteiger Samsunspor.

Viel Erfolg in Samsun, lieber Rick! 🫶#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 11, 2023

Van Drongelen war im Sommer 2021 zu den Berlinern gekommen, konnte sich in der Hauptstadt jedoch nicht durchsetzen. Er wurde daher erst an den belgischen Club KV Mechelen und später an den Zweitligisten Hansa Rostock ausgeliehen. Nun wechselt der 18-malige niederländische U21-Nationalspieler in die Türkei.