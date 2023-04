Bundesliga VfB in Augsburg mit Sosa - Stellt Hoeneß auf Viererkette um?

Stuttgart Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im wegweisenden Kellerduell beim FC Augsburg mit dem Linksverteidiger Borna Sosa planen. Der kroatische Nationalspieler habe nach einer Erkältung wieder komplett trainiert, erklärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im wegweisenden Kellerduell beim FC Augsburg mit dem Linksverteidiger Borna Sosa planen. Der kroatische Nationalspieler habe nach einer Erkältung wieder komplett trainiert, erklärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Er gehe davon aus, dass Sosa am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Startelf des Tabellen-16. stehe. Dennoch könnte es sein, dass der 40-Jährige von einer Dreierkette auf eine Viererkette umstellt, weil Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt.

Zudem ist noch nicht klar, ob Hoeneß den Japaner Hiroki Ito nach einem Infekt von Beginn an in der Abwehrzentrale spielen lassen kann. Falls nicht, werden wahrscheinlich Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou das Innenverteidiger-Duo in einer Viererreihe bilden.

Nach dem emotionalen 3:3 gegen Borussia Dortmund erwartet Hoeneß auch beim Tabellen-14. Augsburg, der mit 29 Punkten fünf Zähler vor dem VfB (24) steht, einen „heißen Tanz“. Er und die Mannschaft wollten dort in erster Linie drei Punkte holen, erklärte er. „Es ist aber auch die Möglichkeit, Augsburg mit reinzuholen“ in den Abstiegskampf. Während der VfB unter Hoeneß zwei von drei Pflichtspielen gewann und gegen Dortmund einen Punkt holte, warten die Gastgeber seit fünf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg.