Wadenprobleme: Werder-Torjäger Füllkrug fehlt gegen Freiburg

Werder Bremen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der beste Torschütze der aktuellen Bundesliga-Saison wird am Sonntag (15.30 Uhr) wegen muskulärer Probleme in der Wade fehlen.

„Niclas hatte aus dem Spiel gegen Mainz bereits ein paar Probleme, die jetzt noch mal zugenommen haben“, sagte Trainer Ole Werner am Samstag. „Der Ausfall von Fülle ist für uns natürlich bitter, aber wir werden dennoch alles dafür tun, um die drei Punkte gegen Freiburg in Bremen zu halten.“ Werner ist bei Füllkrug „zuversichtlich, dass er für das Spiel in Berlin in der nächsten Woche wieder zur Verfügung stehen kann.“

Der 30 Jahre alte Stürmer schoss in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 16 Tore. Ob die Bremer den WM-Teilnehmer auch über den Sommer hinaus noch halten können, ist fraglich.