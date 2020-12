Wolfsburg und "das teuflische Virus"

Fünf Spieler in Quarantäne

Wolfsburg Fünf Spieler des VfL Wolfsburg mussten kurzfristig in Quarantäne. Trotzdem gewann die Mannschaft gegen den VfB Stuttgart mit 1:0. Die eine Frage ist: Was macht dieses Team so widerstandsfähig? Die andere: Warum fand das Spiel überhaupt statt?