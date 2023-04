Wolfsburg würde Gosens „sofort verpflichten“

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg liebäugelt nach „Kicker“-Informationen mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens.

Der 28-Jährige sei ein Spieler mit der von Trainer Niko Kovac gewünschten Führungsqualität, den die Niedersachsen „sofort verpflichten“ würden. Gosens steht noch bis 2026 beim Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand unter Vertrag. Gehalt und Ablöse für den Abwehrspieler seien für den VfL eigentlich nicht zu stemmen.

Der Club sucht einen Nachfolger für Paulo Otavio. Der aktuell verletzte Brasilianer hat die Angebote des Vereins für eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages abgelehnt.

Gosens stand in den beiden Viertelfinal-Spielen von Inter gegen Benfica Lissabon in der Champions League nicht in der Startelf, in der italienischen Serie A ist der Abwehrspezialist häufiger erste Wahl.