Chelsea gegen die Bayern ohne Weltmeister Kanté

Der FC Chelsea muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auf den französischen Fußball-Weltmeister N’Golo Kanté verzichten.

Der 28-Jährige leidet an einer Muskelverletzung und wird laut Trainer Frank Lampard "hoffentlich in drei Wochen" wieder fit sein. Das Rückspiel in München findet am 18. März statt. Schon am Dienstag mit dabei sein wird der 23 Jahre alte ehemalige Gladbacher Bundesligaspieler Andreas Christensen, der sich zwar die Nase gebrochen hatte, aber wohl mit Gesichtsmaske spielen kann.