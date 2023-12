Der Tag der Kugeln: So läuft die EM-Auslosung für Nagelsmann

Am Samstag werden in Hamburg die Vorrundengruppen zur Fußball-EM 2024 ausgelost.

Hamburg Jetzt braucht Julian Nagelsmann Glück. Bei der Auslosung der EM-Gruppen ist für den Bundestrainer alles drin. Eine Hammergruppe oder leichte Gegner. Vor der Zeremonie wird noch Fußball geschaut.

Die zu früheren Fußball-Zeiten herrschende Legende vom deutschen Losglück für große Turniere hat schon länger ausgedient.

Wenn am Samstag (18.00 Uhr/RTL, ZDF und Magenta TV) in Hamburg die Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 ausgelost werden, kann es Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft mit der Konstellation Dänemark, Holland, Italien hart treffen. Aber auch eine vermeintlich leichte Gegner-Kombination mit Rumänien, Slowenien und Serbien ist möglich. Nagelsmann sagte schon, der „Charme“ der Auslosung sei gerade, dass man nicht weiß, wie es ausgeht.

Finale als Vorlauf

Das Warten auf die große Los-Show in der Elbphilharmonie verkürzt sich Nagelsmann mit einem Fußball-Spiel im TV. Gemeinsam mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler schaut der Bundestrainer am Samstag (13.00 Uhr/RTL/Sky) im Hotel in Hamburg noch das WM-Finale der deutschen U17-Junioren gegen Frankreich im fernen Indonesien. Ein Titelgewinn für den Nachwuchs wäre ein feines Omen.

Promi-Teppich

Keine Gala ohne VIP-Teppich. An der Elbphilharmonie ist alles angerichtet für die Ankunft des Who-is-Who des europäischen Fußballs. Auch Nagelsmann, Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm werden auf diesem Wege in die glamouröse Auslosungslocation gehen, aber mit schnellem Schritt. Auch am Samstag sind in Hamburg Minusgrade angekündigt.

Musik

Dieser Ort klingt. Bevor die Lose gezogen werden, wird natürlich musiziert. Startenor Jonas Kaufmann und Stargeiger David Garrett treten mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor in der Elbphilharmonie auf.

Der Haupt-Akt

50 Minuten dauert die Show, moderiert von den Sport-Präsentatoren Pedro Pinto und Esther Sedlaczek. Ganze 20 Minuten dauert das eigentliche Lose-Ziehen. Losfeen sind ehemalige Europameister - die Namen sind noch nicht publik.

Deutschland ist in der Gruppe A an Position 1 gesetzt. Die fünf weiteren Teams aus Topf 1 werden der Reihe nach in die Gruppen B bis F gelost. Für jede Mannschaft wird innerhalb der Gruppe zudem die Position 1 bis 4 bestimmt. Diese ist wichtig für die Reihenfolge der Spielpaarungen. Ist der Topf 1 leer folgen Topf 2, 3 und 4.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Deutschland (gesetzt als A1), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Topf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Topf 4:Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Playoff A*, Sieger Playoff B**, Sieger Playoff C***

* Polen, Estland, Wales oder Finnland ** Israel, Island, Bosnien-Herzegowina oder Ukraine *** Georgien, Griechenland, Kasachstan oder Luxemburg

Die After-Show

Eine Party im klassischen Sinne gibt es von der UEFA nicht. Aber für Nagelsmann folgt dann ganz viel Arbeit. In den kommenden Tagen geht es an die Turnierplanungen. Vier Testgegner müssen verkündet, das Trainingslager Ende Mai, Anfang Juni muss fixiert werden. „Wir werden die folgenden Monate nutzen, uns akribisch auf die Gruppengegner vorzubereiten“, versprach Nagelsmann.