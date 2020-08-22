Champions League

Der Weg des FC Bayern ins Finale

Im Halbfinale besiegte Bayern München mit 3:0 Olympique Lyon: Bayerns Niklas Süle (l) und Lyons Moussa Dembele kämpfen um den Ball.

Im Halbfinale besiegte Bayern München mit 3:0 Olympique Lyon: Bayerns Niklas Süle (l) und Lyons Moussa Dembele kämpfen um den Ball.

Foto: dpa

Lissabon. Der Weg des FC Bayern ins Champions-League-Finale.

Gruppenphase:

FC Bayern - Roter Stern Belgrad 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Coman (34.), 2:0 Lewandowski (80.), 3:0 Müller (90.+1)

Tottenham Hotspur - FC Bayern 2:7 (1:2) Tore: 1:0 Son (12.), 1:1 Kimmich (15.), 1:2 Lewandowski (45.), 1:3 Gnabry (53.), 1:4 Gnabry (55.), 2:4 Kane (61./Foulelfmeter), 2:5 Gnabry (83.), 2:6 Lewandowski (87.), 2:7 Gnabry (88.)

Olympiakos Piräus - FC Bayern 2:3 (1:1) Tore: 1:0 El Arabi (23.), 1:1 Lewandowski (34.), 1:2 Lewandowski (62.), 1:3 Tolisso (75.), 2:3 Guilherme (79.)

FC Bayern - Olympiakos Piräus 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Lewandowski (69.), 2:0 Perisic (89.)

Roter Stern Belgrad - FC Bayern 0:6 (0:1) Tore: 0:1 Goretzka (14.), 0:2 Lewandowski (53./Handelfmeter), 0:3 Lewandowski (60.), 0:4 Lewandowski (64.), 0:5 Lewandowski (68.), 0:6 Tolisso (89.)

FC Bayern - Tottenham Hotspur 3:1 (2:1) Tore: 1:0 Coman (14.), 1:1 Sessegnon (20.), 2:1 Müller (45.), 3:1 Coutinho (64.)

Achtelfinale:

FC Chelsea - FC Bayern 0:3 (0:0) Tore: 0:1 Gnabry (51.), 0:2 Gnabry (54.), 0:3 Lewandowski (76.)

FC Bayern - FC Chelsea 4:1 (2:1) Tore: 1:0 Lewandowski (10./Foulelfmeter), 2:0 Perisic (24.), 2:1 Abraham (44.), 3:1 Tolisso (76.), 4:1 Lewandowski (84.)

Viertelfinale in Lissabon:

FC Barcelona - FC Bayern 2:8 (1:4) Tore: 0:1 Müller (4.), 1:1 Alaba (7./Eigentor), 1:2 Perisic (22.), 1:3 Gnabry (27.), 1:4 Müller (31.), 2:4 Luis Suarez (57.), 2:5 Kimmich (63.), 2:6 Lewandowski (82.), 2:7 Coutinho (85.), 2:8 Coutinho (89.)

Halbfinale in Lissabon:

Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Gnabry (18.), 0:2 Gnabry (33.), 0:3 Lewandowski (88.)

© dpa-infocom, dpa:200821-99-260406/3

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