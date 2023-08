Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps berief den streikenden Randal Kolo Muani in den Kader.

Nationalmannschaft Deschamps beruft streikenden Kolo Muani in Frankreich-Kader

Berlin Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat den bei Eintracht Frankfurt streikenden Stürmer Randal Kolo Muani in den Kader für die kommenden Länderspiele der Équipe tricolore berufen.

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat den bei Eintracht Frankfurt streikenden Stürmer Randal Kolo Muani in den Kader für die kommenden Länderspiele der Équipe tricolore berufen.

Der 24-Jährige gehört zum Aufgebot der Mannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 7. September und das Testmatch gegen Deutschland fünf Tage später.

„Nichts schockiert oder stört mich“, sagte Deschamps französischen Medien zufolge bei der Bekanntgabe des 23-köpfigen Kaders. „Das sind Situationen, die passieren und sich wiederholen können.“ Kolo Muani war am Mittwoch nicht zum Abschlusstraining des Frankfurter Bundesligisten vor dem Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Lewski Sofia erschienen.

Kolo Muani will Wechsel zu PSG erzwingen

Der mittlerweile neunmalige Nationalspieler war im Sommer vergangenen Jahres vom FC Nantes in die Main-Metropole gewechselt, sein Vertrag in Frankfurt soll bis zum 30. Juni 2027 gültig sein. Kolo Muani will nun aber einen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen. Der französische Serienmeister bietet 80 Millionen Euro für den 24-Jährigen, die Eintracht fordert mindestens 100 Millionen Euro.

„Ich kenne Kolo gut, er ist einer, der sehr respektvoll ist“, sagte Deschamps. Er kenne aber die genauen Umstände auch nicht, um die Situation zu beurteilen.