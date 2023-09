DFB-Neuling Groß stellt sich vor: „Ein Mannschaftsspieler“

Wolfsburg DFB-Neuling Pascal Groß war auch persönlich „überrascht“, dass sich sein Traum von der Fußball-Nationalmannschaft im Alter von 32 Jahren doch noch erfüllt. Der Mittelfeldspieler vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion stellte sich nach seinem ersten Training mit der DFB-Auswahl in Wolfsburg als absoluter Teamplayer vor.

„Ich bin ein Mannschaftsspieler, das ist meine größte Stärke“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi beim FC Ingolstadt.

Groß hofft auf sein Debüt in den Länderspielen gegen Japan am kommenden Samstag in Wolfsburg oder drei Tage darauf gegen Frankreich in Dortmund. „Ich probiere einfach, meine Rolle zu erfüllen, wenn ich Spielminuten bekomme“, sagte der gebürtige Mannheimer. Groß zeichnet auch aus, dass er mehrere Positionen besetzen könnte. Seine beste Position sei aber die Acht. Das erste Training mit den DFB-Kollegen habe Spaß gemacht, sagte Groß.

Bundestrainer Hansi Flick hat ihn nach konstant guten Leistungen in England erstmals zum DFB eingeladen. Groß sei ein „intelligent“ spielender Fußballer und auch „ein guter Typ“. Mit 32 Jahre wäre der Mittelfeldspieler einer der ältesten Debütanten in der DFB-Geschichte.