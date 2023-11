Drei Achtelfinalspiele zu bei ARD und ZDF sehen

Hamburg Der Deutsche Fußball-Bund hat die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal angesetzt. Drei Partien werden im Ersten und Zweiten live übertragen - darunter das Topspiel der dritten Runde.

Drei Achtelfinale-Spiele im DFB-Pokal werden live im frei zugänglichen Fernsehen gezeigt.

Die ARD überträgt am 5. Dezember zunächst von 18.00 Uhr an das Duell der beiden Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg. Anschließend ist von 20.45 Uhr an die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg im Ersten zu sehen.

Einen Tag später ist das ZDF (20.45 Uhr) beim Topspiel der dritten Pokal-Runde zwischen den Bundesligisten VfB Stuttgart und Borussia Dortmund dabei. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Sowohl in der ARD als auch im ZDF sind im Anschluss an die jeweiligen Live-Übertragungen Zusammenfassungen von den übrigen Spielen des Tages zu sehen. Alle acht Spiele in der Runde der letzten 16 gibt es live beim Pay-TV-Sender Sky.

Die weiteren Partien sind am 5. Dezember das Spiel des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli beim Regionalligisten FC Homburg (20.45 Uhr) und zuvor das Zweitliga-Duell 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf (18.00 Uhr). Bayern-München-Bezwinger und Drittligist 1. FC Saarbrücken muss sich am 6. Dezember (18.00 Uhr) mit Bundesligist Eintracht Frankfurt auseinandersetzen. Zeitgleich wird das Spiel von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten SC Paderborn angepfiffen. Um 20.45 Uhr empfängt Hertha BSC in Berlin seinen Zweitliga-Rivalen Hamburger SV.