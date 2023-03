Drei Änderungen: Goretzka, Kehrer und Gnabry gegen Belgien

Köln Bundestrainer Hansi Flick nimmt im Länderspiel gegen Belgien drei personelle Änderungen im Vergleich zum 2:0 gegen Peru vor.

In Köln kommen am Dienstagabend die Bayern-Profis Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie Thilo Kehrer neu in die Startelf. Der 28 Jahre alte Goretzka bestreitet wie der Freiburger Matthias Ginter (29) das 50. Länderspiel.

Offensivspieler Gnabry und Innenverteidiger Kehrer ersetzen Kai Havertz (Grippe) und Nico Schlotterbeck (Muskelprobleme), die nach dem Peru-Spiel vorzeitig abreisten. Goretzka kommt im Mittelfeld für den Dortmunder Emre Can zum Einsatz. Angeführt wird das DFB-Team wieder von Joshua Kimmich als Kapitän. In der Offensive setzt Flick erneut auf eine Doppelspitze mit Timo Werner und Niclas Füllkrug, der gegen Peru beide Tore erzielte.

„Für uns geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Gegen eine starke Elf aus Belgien auch zu bestehen. Wir wollen gewinnen, das ist unser Ziel. (...) Die Mannschaft ist gut eingestellt, sie ist bereit für Belgien. Jetzt müssen wir auf dem Platz diese Leistung bringen“, sagte Flick beim TV-Sender RTL.

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco bietet seine stärkste Formation mit Kapitän Kevin De Bruyne, Torjäger Romelu Lukaku sowie den Bundesliga-Profis Koen Casteels vom VfL Wolfsburg und Dodi Lukebakio von Hertha BSC auf.