Drei Heimspiele im Viertelfinale

Während der Hallenkreismeisterschafts-Endrunde im Futsal in der Ilm-Sporthalle wurde am vergangenen Sonntag auch das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal der Männer ausgelost. Losfee Angelika Nickoll bescherte dabei drei der vier Ilm-Kreis-Mannschaften Heimspiele. Nur Kreisoberliga-Spitzenreiter SV 1911 Gehren muss reisen, am Sonntag 8. März (14 Uhr) zum Schöndorfer SV ins Waldstadion. Es ist das Top-Duell. Ebenfalls Sonntag, aber erst 16 Uhr, empfängt Kreisligist SV 09 Arnstadt II den Kreisoberliga-Dritten FC Einheit Bad Berka. Tags zu vor am 7. März hat der Kreisliga-Dritte Blau-Weiß Niederwillingen gegen den Kreisoberliga-Zehnten Ober-/Unterweißbach am Winkel ab 14 Uhr) durchaus gute Halbfinalchancen, während zeitgleich der FSV Martinroda II trotz Heimrecht gegen den Kreisoberliga-Zweiten VfB Apolda krasser Außenseiter scheint. Das Halbfinale wird am Ostermontag ausgespielt. Das Endspiel steigt am 1. Mai.