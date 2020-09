Dynamo Dresden hat bisher 8500 Karten verkauft

Dresden. Die Partie Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV am Montag (18.30 Uhr/Sky) wird die zuschauerstärkste in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Bis Sonntagmittag wurden für das Duell 8500 Karten verkauft. Damit sind inklusive aller Abstandsplätze bisher insgesamt 11.500 Plätze im Rudolf-Harbig-Stadion belegt. Das gab Dynamo in einer Pressemitteilung bekannt.

Am Spieltag selbst können noch Tickets bis 16.00 Uhr erworben werden. Auch Stehplatzbereiche werden geöffnet, allerdings gehen diese Karten ausschließlich an "Gruppen" im Sinne einer Infektionsgemeinschaft, also Fanclubs oder Kleingruppen ab sechs Personen, teilte der Verein mit.

