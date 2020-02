Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintracht gegen Leipzig ohne Stürmer Bas Dost

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auf seinen Stoßstürmer Bas Dost verzichten.

Der 30 Jahre alte Niederländer ist nach seinem Magen-Darm-Infekt für die Partie am 4. Februar (18.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen RB Leipzig noch nicht einsatzbereit, wie Trainer Adi Hütter bei der Pressekonferenz am Montag sagte. "Bas Dost ist noch nicht wieder im Training und steigt eventuell erst morgen wieder ein. Für das Spiel ist er kein Thema", sagte Hütter. Vertreten werden könnte Dost entweder von André Silva oder dessen portugiesischem Landsmann Goncalo Paciencia. Dost war auch beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf am Samstagg bereits aufgefallen.