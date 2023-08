FC Chelsea verpflichtet Youngster Romeo Lavia

Berlin Der FC Chelsea vermeldet den nächsten Neuzugang. Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Romeo Lavia aus Southampton. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geht erneut leer aus.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage im Werben um einen potenziellen Neuzugang gegen den FC Chelsea das Nachsehen gehabt.

Romeo Lavia vom FC Southampton unterschrieb einen Siebenjahresvertrag bei Chelsea und verstärkt damit den Kader von Mauricio Pochettino, wie der Verein mitteilte. „Es ist ein großartiger Fußballverein mit einer großartigen Geschichte und ich freue mich sehr auf den Start“, sagt der 19-jährige Mittelfeldspieler laut Mitteilung. Zuvor waren drei Angebote von Liverpool für Lavia Medienberichten zufolge abgelehnt worden.

Liverpool war auch an Moisés Caicedo von Brighton and Hove Albion stark interessiert, der aber vor einigen Tagen ebenfalls zu Chelsea wechselte. Trainer Jürgen Klopp sprach bereits von einer Einigung zwischen den Clubs. Dann aber soll Caicedo Liverpool laut Medien mitgeteilt haben, dass er nicht an die Anfield Road wechseln wolle. Er habe sich bereits Ende Mai mit Chelsea geeinigt und fühle sich an diese Vereinbarung gebunden.