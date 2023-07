FC-Trainer Baumgart kritisiert Umgang mit Nationalspielern

Köln Trotz der negativen Ergebnisse und Diskussionen sieht Steffen Baumgart die Nationalmannschaft weiterhin als Favorit bei der Fußball-EM 2024.

„Wir werden immer eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass wir die EM gewinnen können. Aber der Umgang mit unseren Spielern muss sich ändern. Immer nur draufhauen bringt nix“, sagte der Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln in einem Interview der „Bild am Sonntag“. „Wir sorgen doch selbst für schlechte Stimmung“, monierte Baumgart knapp ein Jahr vor der EM im eigenen Land.

Besonders kritisierte der 51-Jährige den Umgang mit erfahrenen Spielern in der Vergangenheit. „Wir hatten eine WM in Russland, die nicht so gut war. Danach haben wir einige unserer besten Spieler vergrault. Toni Kroos, Thomas Müller - die waren plötzlich nicht mehr gut genug. Die Kroaten würden einen Luka Modric auf den Platz tragen, damit er mit 38 Jahren noch für sein Land spielt, weil er ein Held ist. Und wir? Wir zerlegen unsere Jungs jedes Mal“, sagte der Fußballlehrer.

Auf die Frage, ob Baumgart nach dem Vertragsende in Köln 2025 selbst Ambitionen auf den Bundestrainer-Posten haben, antwortete er: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich finde Hansi Flick als Bundestrainer gut. Irgendwann wird's mal wer anders machen. Aber ich mache mir um andere Jobs derzeit keine Gedanken.“