Schaute beim DFB-Pokal in München vorbei: Bundestrainer Hansi Flick.

Nationalmannschaft Flick lobt Sané: „Alles, was man als Topspieler braucht“

München Bundestrainer Hansi Flick hat beim DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern ein Sonderlob für Leroy Sané verteilt.

Bundestrainer Hansi Flick hat beim DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern ein Sonderlob für Leroy Sané verteilt.

„Es steckt in ihm. Er hat eine enorme fußballerische Qualität, einen enormen Speed“, sagte Flick in der Halbzeitpause des Viertelfinales der Münchner gegen den FC Freiburg bei Sky. „Alles, was man als Topspieler braucht, und das vereint er.“

Flick verwies zudem auf den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der gesagt hatte, Sané sei mit 27 Jahren in einem Alter, „wo sich die Weichen jetzt gnadenlos stellen“. Jeder wisse, „wie überragend gut er sein kann. Aber er ist zu alt, um ein Potenzialspieler oder ein Talent zu sein. Das war nur ein erster Schritt“, hatte Tuchel gesagt. Flick äußerte dazu über seinen Nationalspieler: „Es ist alleine er dafür verantwortlich.“

Nach den vergangenen Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) ziehe er „im Großen und Ganzen“ ein positives Fazit, sagte Flick, „weil wir viele junge Spieler auch gesehen haben und ihnen die Chance gegeben haben, zu spielen. (...) Ich glaube, unser Kader ist in der Breite ein bisschen größer geworden.“ Er und sein Team würden „einen klaren Plan“ verfolgen.