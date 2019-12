Die deutschen Fußball-Frauen sind Zweiter in der Weltrangliste.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauenfußball-Weltrangliste: Deutschland auf Platz zwei

Zürich. Trotz des frühen Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft im Sommer beenden die deutschen Fußball-Frauen das Kalenderjahr als Zweite der Weltrangliste.

Vor Deutschland steht in der vom Fußball-Weltverband FIFA veröffentlichten Rangfolge nur die USA. Das US-Team war im Sommer zum zweiten Mal nacheinander Weltmeister geworden, die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Viertelfinale ausgeschieden.

Damit bleibt an der Spitze der Tabelle alles beim Alten - die USA stehen bereits seit 2015 ganz oben, Deutschland ist seitdem Zweiter. Das nächste Mal aktualisiert wird die Weltrangliste im März 2020. In die Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 sind die deutschen Frauen mit vier Siegen in vier Spielen und 31:0 Toren gestartet.