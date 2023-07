Freiburgerin Minge auch beim zweiten WM-Lehrgang dabei

Berlin Mittelfeldspielerin Janina Minge wird nach ihren guten Leistungen im ersten Trainingslager auch beim zweiten WM-Vorbereitungslehrgang der deutschen Fußballerinnen dabei sein.

Mittelfeldspielerin Janina Minge wird nach ihren guten Leistungen im ersten Trainingslager auch beim zweiten WM-Vorbereitungslehrgang der deutschen Fußballerinnen dabei sein.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund zum Auftakt des Trainingslagers bis zum 8. Juli in Herzogenaurach mit. Für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg stand am späten Nachmittag noch eine leichte Einheit an.

Die 24-jährige Minge vom SC Freiburg war für den ersten Lehrgang für Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), die sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, nachnominiert worden. Minge hatte im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft beim 2:1 (1:0) gegen Vietnam ihr erstes Tor im DFB-Dress erzielt. Auch im Pokalfinale hatte sie bei der 1:4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg getroffen. Die WM findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.