FSV Martinroda: Al-Saeed soll für seinen Landsmann in die Bresche springen

Fußball-Oberligist FSV Martinroda hat vor seinem zweiten Testspiel am Sonnabend um 13 Uhr daheim gegen den VfB Sangershausen einen Zugang verpflichten können. Vom Ortsnachbarn SpVgg. Geratal kommt der 21-jährige Syrer Mohamed Al-Saeed ins Sportzentrum. Er war erst im Sommer vom TSV Bad Blankenburg dorthin gewechselt.

Mohammed Al-Saeed (v./hier gegen Schott Jenas Richard Arnold). Foto: René Röder

Al-Saaed ist bereits seit Trainingsstart am 14. Januar beim FSV dabei und spielte auch beim ersten Testspiel der Martinrodaer vor zwei Wochen beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz (1:5) mit – da noch zur Probe.

Der Stürmer spielte für die Gerataler in 14 Spielen, wurde zunehmend zielstrebiger und traf insgesamt in der Thüringenliga sechsmal. Zuvor war er für den TSV Bad Blankenburg in der Kreisoberliga und in 33 Spielen auch in der Landesklasse am Ball.

Martinrodas Sportchef Dirk Keller am Donnerstag: „Wir konnten uns sehr unkompliziert mit der SpVgg. Geratal auf einen Wechsel einigen. Mohammed Al-Saaed hilft uns in unserer derzeitigen Situation sehr.“

Nach einer ganzen Reihe schwerer Verletzungen in der Hinrunde fielen Martinroda gerade in der Offensive durch Kreuzbandrisse von Pursch und zuletzt Suliman ganz wichtige Stammkräfte aus. „Da mussten wir uns nach Verstärkungen umsehen und personell auch nachlegen“, sagte Keller.



Keine weiteren Zugänge geplant

Panikverpflichtungen sollten es aber nicht geben. „Wir brauchen entwicklungsfähige willige Spieler, die uns zwar sofort, aber nicht nur vorübergehend helfen“, so Keller. Mohamed Al-Saaed bringt da einiges mit, hat durch seine technischen Fähigkeiten und Schnelligkeit enormes Potenzial. „Er passt auch charakterlich sehr gut zu uns, ihm traue ich zu, in der Oberliga Fuß zu fassen“, lobt Martinrodas Trainer Robert Fischer seinen Winterzugang. Sonnabend gegen den VfB Sangerhausen möchte er das nun auch in heimischen Gefilden erstmals auf dem Platz zeigen.

Doch kommt, bevor Freitag, 31. Januar, auch die Wechselfrist endet vielleicht doch noch ein weiterer Spieler? Sportchef Dirk Keller: „Nach jetzigem Stand eher nicht. Wir haben uns zwar auch für andere Mannschaftsbereiche umgesehen, eher erfolglos. Der bestehende Kader sollte dennoch reichen, muss es. Aber es kommen ja auch einige Spieler zurück“, erklärt Keller.

Martinrodas Trainer Robert Fischer präsentiert den wohl einzigen Winterzugang des Oberligisten, Stürmer Mohammed Al-Saeed. Der kommt von Thüringenligist SpVgg. Geratal. Foto: Verein

Im 25-Spieler-Kader sind vier Spieler verletzt. Dazu scheidet der Libanese Ibrahim El Hajj möglicherweise aus, weil er ein Stipendium in den USA antritt – noch ist eine zwischenzeitliche Rückkehr nicht ausgeschlossen. Nach seinem Kniescheibenbruch im Spätsommer ist Defensiv-Allrounder Rudi Müller wieder im Aufbautraining. „Da werden wir aber nichts überstürzen“, so Keller. Er wird frühestens gegen Saisonende zurückkehren können. Dafür ist Marcus Finn nach Leisten-Operation in der Sommerpause schon ab November für drei Kurzeinsätze zurückgekehrt. Nun möchte er schmerzfrei und gut vorbereitet endlich dem FSV Matrinroda auch helfen.

Dreimal wöchentlich, berufsbedingt auch aufgeteilt, trainieren die Martinrodaer. Nach dem Test gegen den Verbandsligisten Sangerhausen folgt am Mittwoch ein weiteres Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt U19 – wenn da nicht alles zusammenbricht. Sonnabend darauf geht es zum Nordwest-Bayernligisten (Landesliga) FC Coburg und zur Generalprobe ist Thüringenliga-Spitzenreiter Fahner Höhe am 15. Februar in Martinroda zu Gast.

Übrigens: Sonnabend ab 10 Uhr vor der Begegnung gegen Sangerhausen, hat der FSV Martinroda erstmal die Sportlichen Leiter aller Oberligisten im Sportzentrum zu Gast. „Turnusmäßig findet die Staffeltagung der Süd-Oberligisten bei einem Aufsteiger statt. Der FSV hatte sich schon im Sommer dafür beworben, nun werden erstmal in Martinroda „Nägel mit Köpfen“ gemacht, was den Spielplan betrifft. Sicher ist aber schon jetzt, dass Martinroda am Sonntag, 23. Februar um 13 Uhr daheim gegen den FC Carl Zeiss Jena II das Unternehmen Klassenerhalt startet.

Testspiel: Martinroda – Sangerhausen, Samstag, 13 Uhr