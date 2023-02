Guardiola lässt Haaland-Einsatz gegen Arsenal offen

Manchester Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Erling Haaland am Mittwoch im Spiel bei Tabellenführer FC Arsenal offen gelassen.

„Aktuell weiß ich es noch nicht“, antwortete Guardiola während einer Pressekonferenz auf die Frage nach Haalands Fitness. „Wir trainieren heute Nachmittag.“

Der ehemalige Dortmunder Stürmer war am Wochenende im Heimspiel gegen Aston Villa (3:1) zur Halbzeit ausgewechselt worden, weil er einen Schlag abbekommen hatte. Guardiola erklärte nach dem Spiel, man habe kein Risiko eingehen wollen. Auch jetzt betonte er, wenn auch nur das geringste Risiko bei Haaland bestehe, werde er auf den Topscorer verzichten.

Mit einem Sieg gegen Arsenal könnte Manchester City nach Punkten gleichziehen und wegen der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze der Premier League übernehmen. Die Gunners haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Cityzens.

Guardiola nutze die Pressekonferenz zudem, um sich bei Liverpool-Ikone Steven Gerrard für Aussagen vom vergangenen Wochenende zu entschuldigen. „Das waren dumme Kommentare“, sagte der Man-City-Coach. „Steven weiß, dass ich ihn und seine Karriere bewundere. Ich schäme mich für mich selbst. Sowas hat er nicht verdient. Ich habe meinen Verein verteidigen wollen, aber ich habe den Club schlecht repräsentiert, als ich seinen Namen benutzt habe.“

Guardiola war am Wochenende auf die Vorwürfe angesprochen worden, Man City habe gegen finanzielle Spielregeln der Premier League verstoßen. Daraufhin hatte er an die Meisterschaft im Jahr 2014 erinnert. „Ich weiß nicht, ob wir etwas dafür können, dass Steven Gerrard in Anfield ausgerutscht ist. War das unsere Schuld?“, ätzte Guardiola. City war damals im Saisonendspurt vorbeigezogen, weil Steven Gerrard im Spiel gegen Chelsea ausgerutscht war und so einen Konter für den Gegner ermöglicht hatte.