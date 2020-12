Gündogan: Spanien-Pleie tut "heute immer noch weh"

Berlin. Ilkay Gündogan hofft und setzt bei der Vergangenheitsbewältigung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch auf einen guten EM-Auftakt im kommenden Jahr.

Er könne versichern, dass das 0:6 gegen Spanien im November in der Nations League "jeden einzelnen von uns sehr geärgert hat und es auch heute immer noch weh tut", schrieb er in einem Beitrag zu den Hoffnungen für 2021 in der Zeitung "Die Zeit".

"Mit einem positiven Start gegen Frankreich in das Turnier können wir in 90 Minuten wieder vieles vergessen machen, was in letzter Zeit passiert ist – darauf gilt es den Fokus zu legen, um dann eine erfolgreiche EM zu spielen", schrieb der Profi vom englischen Premier-League-Club Manchester City. Die Euro, die wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, sei der "absolut entscheidende Wettbewerb".

Auch er formulierte das EM-Halbfinale als Ziel für den Weltmeister von 2014. "Dafür brauchen wir aber auch eine positivere Stimmung in unserem gesamten Umfeld", meinte Gündogan. Der 30-Jährige ergänzte, dass es "natürlich in allererster Linie die Aufgabe von uns Spielern – und zwar mit erfolgreichen Auftritten", sei, für diese bessere Atmosphäre zu sorgen. Die Mannschaft sei im März, wenn die Qualifikation für die WM 2022 in Katar beginnt, wieder in der Bringschuld, um die Rückendeckung der Fans zurückzugewinnen.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-833589/2