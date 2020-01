Oettersdorf. Eher unverhofft mischt der LSV 49 Oettersdorf ganz oben mit. Einmal in der Spitzengruppe dabei, will man dort auch bleiben.

Halbzeit in der Kreisliga: LSV 49 Oettersdorf

Allzu viel fehlte nicht. Wäre am letzten Spieltag der Hinrunde nicht der Ausgleichstreffer durch Oppurgs Torjäger Andreas Rein gewesen, hätte Oettersdorf die Kreisliga als alleiniger Tabellenführer beherrscht. Doch auch so liest sich die Bilanz für den LSV 49 als eines von vier punktgleichen Teams an der Tabellenspitze sehr ordentlich. Und so gut sich das Zahlenwerk auch präsentiert, erwartbar war es nicht.