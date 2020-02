Halbzeit in der Kreisliga: TSV 1898 Oppurg

Dass der TSV 1898 Oppurg in der Fußball-Kreisliga oben mitmischen würde, dürfte niemanden sonderlich überraschen. Den ganz großen Wurf wiederum, scheint der Elf von Mathias Schwalme jedoch niemand so recht zuzutrauen. Egal wen man fragt: Als größte Titelanwärter werden immer nur der FSV Orlatal und die SG Ranis/Krölpa genannt. Diejenigen scheinen die Rechnung aber ohne die Oppurger selbst gemacht zu haben.

Dass der TSV zur Winterpause zum Spitzenquintett gehört, das die Tabelle praktisch gleichauf anführt, ist für Mathias Schwalme jedenfalls keine Überraschung. „Das war schon erwartbar. Wir haben den Anspruch ganz vorn mitzuspielen“, stellt Oppurgs Trainer klar. „Wir hatten nicht immer den besten Kader zur Verfügung, sonst hätten wir noch mehr Punkte geholt. Aber das soll keine Klage sein. Das ist bei den anderen Mannschaften auch so.“

Führungsspieler geben die Richtung vor

Den Ligaauftakt verpatzte Oppurg mit der 2:6-Pleite in Triptis zwar, doch ansonsten fand die im Sommer kräftig umgekrempelte TSV-Elf schnell zusammen. Dass Abgänge kompensiert und die zahlreichen Zugänge reibungslos integriert wurden, macht Mathias Schalme besonders an der funktionierenden Hierarchie fest. „Die Mannschaft ist erfahren und es gibt Führungsspieler wie Andreas Rein, die den Takt vorgeben und das gesamte Team mitziehen. Da haben auch die Neuen schnell gemerkt: Es macht Spaß hier Fußball zu spielen.“

Besonders gut klappte das etwa Zuhause gegen Herbstmeister FSV Orlatal, gegen den Oppurg laut seinem Trainer ein super Spiel machte und mit 6:3 gewann. Die 2:5-Niederlage in Krölpa sei hingegen eine Partie gewesen, die man nicht hätte verlieren brauchen. „Man kann aber nicht unzufrieden sein“, meint Schwalme mit Blick auf die Ausbeute von bislang 25 Zählern.

„Das Ziel ist der Titel“

Dass Sport dann besonders viel Freude bringt, wenn sich auch der Erfolg einstellt, ist unstrittig und so will man beim Tabellenzweiten nicht bloß Zuschauer in einem vermeintlichen Meisterschaftsduell zwischen Orlatal und Ranis/Krölpa sein. „Das Ziel ist der Titel“, lautet Mathias Schwalmes klare Ansage. „Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Aber wir wollen schon oben angreifen“, so der TSV-Coach weiter.

Eine Klasse höher will der langjährige Bezirks- bzw. Kreisoberligist aber wohl selbst im Falle der Meisterschaft nicht spielen. „Die Kreisliga ist einfach viel attraktiver als die Kreisoberliga“, erklärt Schwalme mit Blick auf die Tatsache, dass im Oberhaus des Fußballkreis’ mit Pößneck und Bad Lobenstein II derzeit nur zwei Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis einer Flut von Teams aus Jena und dem unmittelbaren Umland gegenüberstehen.

Mit dem TSV 1898 Oppurg endet unsere Serie „Halbzeit in der Kreisliga“. Die Rückrunde läutet am 29. Februar der Nachholer zwischen Schlusslicht FSV Hirschberg und Spitzenreiter FSV Orlatal ein. Die ersten Testspiele bestreiten einige Kreisligisten bereits am anstehenden Wochenende.

