Harter Kampf um EM-Ticket: U19 verliert gegen Italien

Bremen Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist für ihre Aufholjagd in der EM-Qualifikation nicht belohnt worden. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor mit 2:3 (0:2) gegen Italien.

Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist für ihre Aufholjagd in der EM-Qualifikation nicht belohnt worden. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor mit 2:3 (0:2) gegen Italien.

Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause kämpfte sich die deutsche Mannschaft in Bremen durch Tore des Hoffenheimers Muhammed Damar (53. Minute) mit einem frechen Freistoß und von Bayern-Spieler Yusuf Kabadayi (59.) nach schöner Kombination wieder zurück. Doch AS-Rom-Akteur Niccolo Pisilli, der nach 18 Minuten schon das 1:0 erzielt hatte, brachte die Gäste wieder nach vorne (67.).

Deutschland drängte auf den Ausgleich, war aber im Abschluss trotz guter Möglichkeiten und bei seinen elf Eckbällen nicht konsequent genug. Davide Mastrantonio (AS Rom) im Tor der Italiener war bei der deutschen Schlussoffensive zudem ein sicherer Rückhalt.

Im Kampf um das EM-Ticket bedeutet die Niederlage zum Start einen schweren Dämpfer. In dem Mini-Turnier mit Belgien am Samstag und Slowenien am Dienstag als weiteren Gegnern muss Deutschland Erster werden, um die erste EM-Teilnahme seit 2017 klarzumachen. Die Endrunde von findet vom 3. bis 16. Juli in Malta statt.