Ilmenau wird Finalort der Futsal Kreismeisterschaft

Noch vor Weihnachten startet die Hallen-Kreismeisterschaftsrunde der Männer, die nach Fifa-Futsal-Regeln ausgetragen wird, in ihre kurze Übergangssaison. Insgesamt wird es zehn Vorrundenturniere mit 48 Teams geben. Die jeweils beiden Staffelbesten erreichen die Zwischenrunde, die dann am 18. und 19. Januar in Kranichfeld, Geraberg, Bad Berka und Arnstadt ausgetragen wird, bevor endlich wieder einmal im Ilm-Kreis am Sonntag, 26. Januar (14 Uhr) die Endrunde der acht besten Mannschaften in Ilmenau ausgetragen wird. Nur ein Turnier gibt es noch dieses Jahr. Kommenden Sonntag steigt in der Weimarer Asbach-Halle Vorrundengruppe 1 mit Kreisoberligist Wachsenburg Haarhausen, gegen die Kreisligisten Empor Weimar, Ettersburg und die Kreisklässler Hopfgarten und Berlstedt/Neumark.