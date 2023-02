Julian Draxler fehlt Benfica Lissabon vorerst

Lissabon Benfica Lissabon muss vorerst auf Julian Draxler verzichten. Wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister mitteilte, musste sich der Weltmeister von 2014 von den Vereinsärzten am linken Knöchel operieren lassen.

Benfica Lissabon muss vorerst auf Julian Draxler verzichten. Wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister mitteilte, musste sich der Weltmeister von 2014 von den Vereinsärzten am linken Knöchel operieren lassen.

Keine Angaben gab es von Benfica, ob der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in dieser Saison nochmal für das Team des deutschen Trainers Roger Schmidt auflaufen kann. Draxler ist noch bis Saisonende von Paris Saint-Germain an Benfica ausgeliehen, er kam beim Champions-League-Teilnehmer aber noch nicht richtig in Schwung. In bislang 18 Pflichtspielen stehen für den früheren Schalker lediglich zwei Tore, aber keine Torvorlagen zu Buche.